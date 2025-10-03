Haberler

Gazze'de Hılu Hastanesi'nde Biri Bebek Dört Prematüre Bebeğin Sevk Edilmesi

Güncelleme:
Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi Müdürü, İsrail'in vurduğu Hılu Hastanesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiğini ve diğer 3 prematüre bebeğin güneydeki hastanelere nakledildiğini açıkladı. Hastanelerin korunması çağrısında bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in 28 Eylül'de vurduğu Hılu Hastanesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiğini, 3 prematüre bebeğin ise Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliğinde güneydeki hastanelere nakledildiğini belirtti.

Ebu Silmiyye sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Aslında 4 prematüre bebeğin güneye sevk edilmesi planlanmıştı. Ancak bir bebek dün hayatını kaybetti. Şimdi diğer 3 bebek, durumlarının çok kritik olması nedeniyle DSÖ işbirliğinde güneydeki hastanelere naklediliyor." dedi.

Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiye ayrıca, Hılu Hastanesi'nde halihazırda 10 prematüre bebeğin bulunduğunu belirterek Gazze'deki hastanelerin ve sağlık personelinin korunması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
