Filistin'de hayatını kaybedenler için Hollanda'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı camilerde cuma namazının ardından başta İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı olmak üzere Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı camilerde cuma namazının ardından başta İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı olmak üzere Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

HDV'ye bağlı Amsterdam Fatih Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Cemaat, cuma namazının ardından yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Dua sonrası Filistinliler için yardım toplandı.

Fatih Camisi Yöneticisi Mehmet Yamalı, AA muhabirine, "Medyada gördüklerimiz içimizi parçalıyor. Bugün yaşamını kaybeden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık ve yardım topladık. İnşallah bu yardımları, Filistinlilere ulaştırarak onların acılarını biraz da olsa hafifletmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Hollanda'daki İslami kuruluşlar, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınamış ve ülkedeki medyanın ve siyasetçilerin çifte standart uygulamasını eleştirmişti.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.