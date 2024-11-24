Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Küçükçekmece'de yürüyüş düzenlendi

Küçükçekmece'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için protesto yürüyüşü yapıldı.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) İstanbul 5 No'lu Şube üyesi öğretmenler ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Küçükçekmece temsilciliği üyeleri, Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Öğretmenler Gazze için yürüyor", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Çocuklar ölüyor, dünya susuyor" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, sloganlar eşliğinde Tepeüstü Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında kadınların ellerinde taşıdığı, Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen üzeri kırmızı renkle boyanmış bebek kefenleri, meydana konuldu.

Burada basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube temsilcisi Abdullah Erhan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır." sözünü anımsatarak, İsrail'in hukuk tanımaz ve ahlaksız bir şekilde katliamlarına devam ettiğini söyledi.

Yücel, "İnsanların en temel ihtiyaçlara erişmelerinin engellenmesi, insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin, hastane ve eğitim kurumlarının bombalanması gibi utanç verici yöntem ve uygulamalar kabul edilemez bir insanlık suçu olarak ortada durmaktadır." diye konuştu.

Bu durumun aynı zamanda uluslararası hukuka ve alınan kararlara rağmen, eylemleriyle meseleyi çözümsüzlüğe mahkum eden tüm uluslararası kurumlar için de bir haysiyet meselesi olduğunu belirten Yücel, konuşmasını Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ederek tamamladı.

"Hem Türkiye'de hem de Filistin'de şehit olan öğretmenleri anmak için bir araya geldik"

Yürüyüşe katılan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını ancak dünyanın bir çok yerinde, özellikle Filistin ve Gazze'de bugünü yaşayamayan, okulları ve öğrencileri olmayan, hem Türkiye'de hem de Filistin'de şehit olan öğretmenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çıkrıkçı, seslerini duyurmak için burada olduklarını ifade ederek, "Bir ülkenin, bir toplumun geleceğini belirleyen, çocukları yetiştirerek o ülkenin geleceğine sunan öğretmenlerdir. Dünyada öğretmenler, çocuklar ölmesin, dünyadaki bütün insanlar barış içerisinde yaşasınlar." şeklinde konuştu.

Grup, protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.