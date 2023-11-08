Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 10.569'a Yükseldi

GAZZE, 8 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 10.569 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

GAZZE, 8 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 10.569 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Hamas kontrolündeki bakanlığın sözcüsü Eşref el-Kudra, öldürülenlerin 4.324'ünün çocuk olduğunu ve İsrail'le Hamas arasında devam eden çatışmalarda 26.000'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sözcü, geçtiğimiz gün içinde Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 241 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan sözcü, uluslararası toplumu, Filistin halkını İsrail saldırılarından korumaya çağırdı.