Gazze'de Hava İndirme Operasyonu Sırasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında gerçekleştirilen yardım amaçlı hava indirme operasyonunda düşen yardım kutusunun çarpması sonucu 14 yaşındaki Muhanned Iyd hayatını kaybetti. Olayda bazı Filistinlilerin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında düşen yardım kutusunun çarpması sonucu 14 yaşındaki Muhanned Iyd yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhanned Iyd, Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında yardım kutusunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı El-Avde Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda bazıları ağır olmak üzere birkaç Filistinli de yaralandı.

Iyd'in öldüğü olay, temmuz ayının 16'sından bu yana yardım amaçlı hava indirme operasyonları sırasında yaşanan dördüncü kaza oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de uyguladığı ambargo nedeniyle yaşanan insani kriz ortamında, uluslararası bazı ülkeler bu yöntemle yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
