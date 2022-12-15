Gazze'de Hamas'ın Kuruluşunun Yıl Dönümü Kutlandı
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GAZZE, 15 Aralık (Xinhua) -- Gazze şehrinde Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 14 Aralık 2022. Önde gelen bir Hamas lideri Çarşamba günü İsrail'in mahkum takasını sürekli geciktirmesi karşısında takası kalıcı olarak sona erdirme tehdidinde bulundu.
GAZZE, 15 Aralık (Xinhua) -- Gazze şehrinde Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 14 Aralık 2022.
Önde gelen bir Hamas lideri Çarşamba günü İsrail'in mahkum takasını sürekli geciktirmesi karşısında takası kalıcı olarak sona erdirme tehdidinde bulundu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel