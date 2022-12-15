Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazze'de Hamas'ın Kuruluşunun Yıl Dönümü Kutlandı

Güncel Haberler

Gazze'de Hamas'ın Kuruluşunun Yıl Dönümü Kutlandı

GAZZE, 15 Aralık (Xinhua) -- Gazze şehrinde Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 14 Aralık 2022. Önde gelen bir Hamas lideri Çarşamba günü İsrail'in mahkum takasını sürekli geciktirmesi karşısında takası kalıcı olarak sona erdirme tehdidinde bulundu.

GAZZE, 15 Aralık (Xinhua) -- Gazze şehrinde Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 14 Aralık 2022.

Önde gelen bir Hamas lideri Çarşamba günü İsrail'in mahkum takasını sürekli geciktirmesi karşısında takası kalıcı olarak sona erdirme tehdidinde bulundu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Aralık Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title