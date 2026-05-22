Hac, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazzeliler için ertelenen bir hayal oldu

İsrail'in yaklaşık 2 yıl boyunca ağır saldırılara maruz bıraktığı, ateşkese rağmen ihlallere devam ettiği ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için hac ibadeti "sürekli ertelenen bir hayale" dönüştü.

Dünyanın dört bir yanından hacı adayları ibadetlerini ifa etmek için bugünlerde kutsal topraklara akın ederken, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ise pek çok şeyden olduğu gibi bundan da mahrum kalıyor.

Hacca gidebilmek için yıllardır hazırlık yapan Filistinliler, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren soykırım; Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen devam eden ihlaller ve abluka altındaki bir bölgeden çıkamamanın zorluğuyla karşı karşıya.

Filistinliler, uzun zamandır hayalini kurdukları ibadetlerini gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sınır kapılarının açılmadığı; insani koşulların kötüleştiği Gazze'de art arda 3 yıldır hac ibadetini yerine getirmekten mahrum kalan binlerce Filistinliden biri de Suad Haccac.

"Hac hazırlığı trajediye dönüştü"

AA muhabirine konuşan Gazze Şeridi sakinlerinden Haccac, Ekim 2023'teki saldırıların, yıllardır hazırlandığı hac ibadetini yerine getirmekten mahrum bıraktığını; eşini, kardeşini ve evini de kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Saldırılar nedeniyle Gazze kentinin doğusundaki Yermuk Stadı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerden Haccac, "İsrail saldırıları başlamadan önce 2023'te eşim, kardeşim ve kardeşimin eşiyle hac için kayıt yaptırmıştık. Ancak saldırılarda eşimi kaybettim, evimiz de yerle bir oldu. Hac hazırlığımız trajediye dönüştü. Eşim saldırılarda öldürüldü, kardeşim ise kayıp. Geride kalan yetimlerin sorumluluğunu üstlendim." dedi.

Hac için ayırdıkları birikimlerinin de evlerinin yıkılmasıyla birlikte kaybolduğunu anlatan Haccac, "Her şeyimi yitirmiş şekilde çocuklarla enkaz altından çıktık." diye konuştu.

Haccac, hac mevsiminin gelmesiyle, Kabe etrafında tavaf etmeyi ve Arafat'ta vakfeye durmayı hayal ettiğini ancak saldırılar ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gazze'deki insanların diğer Müslümanlar gibi bu ibadeti yerine getirmekten ve seyahat etmekten mahrum kaldığını vurguladı.

Hac için birikimiyle birlikte hac fırsatını kaybetmesinin yanı sıra eşini ve kurduğu hayat planlarını da yitirdiğini dile getiren Haccac, tüm bunlara rağmen bir gün hac ibadetini yerine getirme umudunu korumaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hac seferlerinin aksaması

Ekim 2023'ten önce Gazzeli hacı adayları, abluka koşullarına rağmen her yıl hac ibadetini yerine getirebiliyordu; Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına kayıt yapıldıktan sonra kura sistemine göre sıralarını bekliyorlardı.

Hacı adayları, kara yoluyla Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a; ardından Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla Suudi Arabistan'a ulaşıyordu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Mısır ve Suudi Arabistan'daki ilgili makamların yanı sıra hac ve umre şirketleriyle koordinasyon içerisinde yaptığı çalışmalarla hacıların lojistik ve güvenlik düzenlemelerini üstleniyordu.

Filistinliler hala hac listelerini kontrol ediyor

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Genel Müdürü Rami Ebu Sitiyte, Suudi Arabistan ile imzalanan protokole göre Filistin'in hac kotasının 6 bin 600 kişi olduğunu, yüzde 38'ine tekabül eden 2 bin 508 kişilik kontenjanın da Gazze'ye tahsis edildiğini belirtti.

Ebu Sitiyte, "Gazze'de 2013'ten bu yana 2 bin 473 Filistinli hac için kurada hak kazandı; bunlardan 71'i hac ibadetini yerine getiremeden hayatını kaybetti, 2 bin 402 kişi ise halen seyahat etme imkanından mahrum durumda." dedi.

Gazze halkının yıllardır hac ibadetinden mahrum bırakılmasının, bölgedeki Müslümanlar açısından büyük bir sorun olduğunu kaydeden Ebu Sitiyte, "Filistinliler, şartlar elverdiğinde hacca gidebilmek için oluşturulan listede isimlerinin korunup korunmadığını kontrol ediyor, bakanlığa başvuruyor." dedi.

Sitiyte, Bakanlığın Gazze'deki hacı adaylarının seyahat edebilmesi için yerel ve uluslararası taraflarla temas halinde olduğunu ve girişimlerine devam ettiğini belirterek, ancak bu çabaların İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutması ve yalnızca sınırlı sayıda hastanın sıkı kısıtlamalar altında seyahatine izin vermesi nedeniyle engellendiğinin altını çizdi.

Filistinli yetkili, "Kayıt yaptıran ve ücretlerini ödemiş olan Filistinliler, üst üste 3 yıldır hacdan mahrum ediliyor." dedi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu yıl için istisnai ve geçici bir önlem olarak Gazze'ye ayrılan hac kotasından kalan kısmın Batı Şeria ve Kudüs'e aktarıldığını duyurmuştu.

Gazze'den son hac yolculuğu, Haziran 2023'te Refah Sınır Kapısı'ndan kutsal topraklara uğurlanan kafilelerle gerçekleşmişti.