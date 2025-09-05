Gazze'de Gönüllü Öğretmenlerden Çocuklara Eğitim Desteği

Filistinli gönüllü öğretmenler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir çadırda, İsrail'in saldırıları nedeniyle 3 yıldır eğitimden mahrum edilen çocuklara temel dersleri yeniden vermeye çalışıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 785 bin öğrenci üst üste üçüncü dönem eğitim hakkından mahrum edildi. Eğitim sistemine yönelik sistematik saldırılarla okuma yazma oranı çok yüksek olan Filistin halkının nesiller boyu sürecek şekilde eğitim hakkı baltalanmış oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Eylül'de yayımlanan verilere göre, bu saldırılardan okulların yüzde 95'inden fazlası etkilendi.

Okulların yüzde 90'ından fazlasının yeniden inşaya ya da onarıma ihtiyacı var. Toplam okul sayısının yüzde 80'ine tekabül eden 662 okul binası doğrudan vuruldu, 116 okul hasar aldı.

İsrail saldırılarında 163 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 388'i kısmen yıkıldı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yüzde 70'i de kısmen yıkılan binalar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra İsrail, 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim personeli, 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacıyı hayattan kopardı.

Amaç, çocukların kaybettiği yılları ve geleceklerini kurtarmak

Deyr el-Belah'ta, Dar er-Reca ismiyle yetim ve öksüz çocuklar ile eşlerini kaybetmiş kadınlar için kurulan mülteci kampında 2 öğretmen gönüllü olarak İsrail'in eğitim soykırımına meydan okumaya ve çocukların kaybettiği yılları telafi etmeye karar verdi.

Yaklaşık 100 yetim ve öksüz çocuğun barındığı kampta kurdukları çadırda çocuklara eğitim veren Arapça öğretmeni Naka Ebu Rahme, Filistinli öğrencilerin 3. yıllarında da eğitim hakkından mahrum edildiklerini dile getirdi.

Üç yıllık sürenin çocukların daha önce okullarda öğrendikleri temel bilgileri unutmasına neden olduğunu söyleyen Ebu Rahme, bu bilgileri yeniden hatırlatmaya çalıştıklarını belirtti.

"Filistinliler 'eğitim seviyesi yüksek halk' namını kaybederse yazık olur"

Ebu Rahme, "Normalde çocukların okullarda gördüğü 8-9 dersten en temel üçünü burada yeniden hatırlatıyoruz. Arapça, İngilizce ve matematik. Eğer bu savaş biter de çocuklar yeniden eğitime dönerlerse eğitimlerine normal bir şekilde devam edebilsinler diye bunu yapıyoruz. Soykırımda kaybettikleri geleceklerini geri kazanmalarını umuyoruz." dedi.

Çocukların bu 3 yıl içinde sadece temel bilimleri değil "davranış bilimlerini" de unuttuğunu kaydeden Ebu Rahme, şunları kaydetti:

"Bu projeye başlamadan önce çocukların davranışlarındaki bu eksikliğin yıkıcı bir eksiklik olduğunu fark ettik. Çocukları bu yöndeki bilgisizlikten kurtarmaya çalışıyoruz. Eğitim dediğimiz şey sadece bilgiden ibaret değil bu aynı zamanda insan terbiyesi ve kültür eğitimi.

Biz Filistin halkı olarak dünyada eğitim düzeyi en yüksek halkız. Bu namımızı kaybedersek yazık olur. O nedenle bu çocukları, savaş öncesi seviyelerine döndürmemiz gerekiyor. Aynı zamanda boş zamanlarını dolduruyoruz."

Gazze'deki çocukların dünyanın gözü önünde öldürüldüğünü ve tüm haklarından mahrum bırakıldığını söyleyen Ebu Rahme "Dünya ülkelerine sesleniyorum, insan hakları ve çocuk hakları savunuculuğu konusunda dürüst olsunlar." diye konuştu.

Tek dileği savaşın bitmesi ve okula dönmek

Gazze'deki savaşta babasını kaybeden 11 yaşındaki Leyla Bedvan da bu çadırda eğitim alıyor.

Eğitiminin 4. sınıfta yarım kaldığını ve bu yıl 6. sınıfa gitmesi gerekirken 3 yıl kaybettiğini söyleyen Bedvan, kaybettiği yılları geri kazanmaya çalıştığını söyledi.

Bedvan, hayatlarının "çadırdan" ibaret olduğunu ve bundan yorulduğunu şu sözlerle anlattı:

"Çadır okuldan çıktıktan sonra yaşadığımız çadıra gidip ödevlerimi yapıyorum, sonra anneme 'Yardım ister misin?' diye soruyorum. O da bana 'Hadi gel ateş yakalım' diyor. ya ateş yakıyoruz ya da su ve yemek bulmak için çıkıyoruz. Doktor için çadıra gidiyoruz. Yemek bulmak için çadır çadır geziyoruz."

"Çadır okulda" normalde görmeleri gereken derslerden sadece 3'ünün verilmesine üzüldüğünü kaydeden Bedvan, tek temennisinin "savaşın bitmesi ve okula dönmek" olduğunu ifade etti.