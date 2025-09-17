Gazze'de Gerginlik Artıyor: 190.000 Kişi Yerinden Oldu

CENEVRE, 17 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), Gazze'de gerginliğin tırmanması ve İsrail ordusunun tahliye emirleri yayınlaması nedeniyle bölge halkının evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

BM ajansı, salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada nüfus hareketlerini izleyen iş ortakları tarafından, pazar ve pazartesi günleri yerlerinden olan 48.000 kişinin kuzeyden güneye göç ettiğinin kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Ağustos ortasından bu yana ise toplam 190.000'i aşkın kişinin yerlerinden olduğu ifade edildi.

Açıklamada İsrail'in topçu ve hava saldırılarıyla son 24 saattir Gazze'yi hedef almaya devam ettiği kaydedildi. Ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentini yeniden "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği ve bölge sakinlerine yeniden Gazze Vadisi'nin güneyine gitme talimatı verdiği belirtildi.

Gazze'deki kan bankaları ve laboratuvarlarda an itibarıyla hayat kurtaran malzemeler kalmadığına ve bu malzemeler acilen sağlanmazsa birkaç gün içinde bu merkezlerin kapanabileceğine dikkat çeken BM ajansı, hastane ve kliniklerin de ciddi baskı altında olduğunu belirtti. Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın işlettiği 6 tıp merkezinden sadece üçü faaliyetlerine devam ediyor.

Güvenlik sorunları, trafik sıkışıklığı ve yağmalama nedeniyle akaryakıt ve sağlık hizmetleri sağlama amaçlı insani yardım misyonlarının iptal edildiği bildirilirken, yol boyunca gecikmeler yaşayan ve risklerle karşı karşıya kalan yardım konvoyları, yardıma en çok ihtiyaç sahibi sivillere ulaşmakta zorlanıyor.

BM ajansı, BM ve insani yardım ortaklarının, Gazze Şeridi'ne hayat kurtaran yardım ve kritik hizmetleri sağlamaya devam edeceğini söyledi.