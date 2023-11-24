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Gazze'de Geçici Ateşkesin Başlamasıyla İnsanlar Sokağa Çıktı

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GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, ilk geçici insani ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sokağa çıkan insanlar, 24 Kasım 2023. Hamas ile İsrail arasındaki ilk geçici insani ateşkes, Gazze Şeridi'nde Cuma günü yerel saatle 07.00'da yürürlüğe girdi.

GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, ilk geçici insani ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sokağa çıkan insanlar, 24 Kasım 2023.

Hamas ile İsrail arasındaki ilk geçici insani ateşkes, Gazze Şeridi'nde Cuma günü yerel saatle 07.00'da yürürlüğe girdi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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