Gazze’de Gazetecilerin Yaşam Mücadelesi: Açlık ve Kıtlık Ortamında Görev Yapıyorlar

Anadolu Ajansı (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası bölgede ortaya çıkan açlık, gıda ve su kıtlığı gibi koşulların sahada görev yapan gazetecileri de doğrudan etkilediğini belirterek, "Uluslararası kamuoyunu, insan hakları kuruluşlarını, gazetecilik örgütlerini ve tüm vicdan sahiplerini, bu karanlığa karşı birlikte ses yükseltmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

AA'dan yapılan açıklamada, Ekim 2023'te başlayan İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını bilinçli bir şekilde sistematik bir soykırıma dönüştürdüğüne işaret edildi.

Gazze halkının insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı, hastaneler, ibadethaneler, okullar, mülteci kampları, fırınlar, su kaynakları ve doğrudan sivil yerleşim yerlerinin bombalandığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce insanın öldürüldüğünün hatırlatıldığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları her geçen gün çapını, şiddetini ve şeklini değiştirerek artmaktadır. Bugün Gazze'ye gıda ve ilaç girişi engellenmekte, yardım konvoyları vurulmakta, temel besin maddelerine erişim kısıtlanmakta ve Gazze halkı bilinçli ve kasıtlı bir şekilde açlığa mahkum edilmektedir."

Uluslararası topluma çağrı

Her türlü zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin yaşadıklarını dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilerin açlık tehlikesi altında görevlerini sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail yönetiminin inşa etmek istediği bu mahrumiyet alanında mahkum edilen gazeteciler, bir yandan görevlerini yerine getirirken diğer yandan yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'de görev yapan 113 çalışma arkadaşımız da dahil olmak üzere Gazze halkı, İsrail'in temel yaşam hakkını doğrudan hedef aldığı bir ortamda hayatta kalmaya çalışmaktadır. Açlık, gıda ve su kıtlığı gibi koşulların sahada görev yapan meslektaşlarımızı doğrudan etkilediğini endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası kamuoyunu, insan hakları kuruluşlarını, gazetecilik örgütlerini ve tüm vicdan sahiplerini, bu karanlığa karşı birlikte ses yükseltmeye çağırıyoruz."