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Gazze'de "gazetecilere yönelik İsrail ihlallerini" belgeleyen fotoğraf sergisi açıldı

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerini" konu alan fotoğraf sergisi düzenlendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde " İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerini" konu alan fotoğraf sergisi düzenlendi. Gazze'deki hükümete bağlı Basın Ofisi tarafından Malezya Gazze'yi Sevenler Derneğine ait merkezde açılan sergide 80'den fazla fotoğraf yer aldı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

Malezya İsrail Gazze Kültür Sanat Güncel Haberler

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