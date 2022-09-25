Gazze'de "gazetecilere yönelik İsrail ihlallerini" belgeleyen fotoğraf sergisi açıldı
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerini" konu alan fotoğraf sergisi düzenlendi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde " İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerini" konu alan fotoğraf sergisi düzenlendi. Gazze'deki hükümete bağlı Basın Ofisi tarafından Malezya Gazze'yi Sevenler Derneğine ait merkezde açılan sergide 80'den fazla fotoğraf yer aldı.
Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel