Gazze'deki Saldırılarda Ailesini Kaybeden Abdurrahman Al-Barawy Türkiye'de Yaşam Mücadelesi Veriyor

İsrail'in Gazze saldırılarında evlerine füzenin isabet etmesi sonucunda anne, babası ve akrabalarını kaybeden 20 yaşındaki Abdurrahman Al-Barawy, bir ayağı ampute edilen kardeşiyle Türkiye'de yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de yaşarken üniversitede elektrik mühendisliği bölümünde okuyan 20 yaşındaki Abdurrahman Al-Barawy, Filistin'de 9 Ekim 2023'te evlerine düşen füzeyle anne, babasını ve akrabalarını kaybetti.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Abdurrahman Al-Barawy, yaralı kardeşi Yusuf'la Türkiye'de verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

İsrail'in saldırılarında ilk önce amcasının evine bomba düştüğünü, yaralanan amcasına yardım ettiğini anlatan Al-Barawy, bu sırada akrabalarından 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Al-Barawy, bir süre sonra bir füzenin de kendi evlerine isabet ettiğini aktardı.

Al-Barawy, füze saldırısında annesinin kucağında bebek emzirirken şehit olduğunu, yaralanan 1 yaşındaki kardeşinin şu anda da Gazze'de amcasının yanında kaldığını belirtti.

Bacağından yaralanan 13 yaşındaki diğer kardeşi Yusuf'la Türkiye'ye getirilen Al-Barawy, hayatta kalan kardeşlerinden birisinin de Mısır'da tedavi gördüğünü, onun da Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden yardım istediğini kaydetti.

Abdurrahman Al-Barawy, "Allah'tan isteğim kardeşlerim iyileşsin. İnşallah Gazze'deki durumlar iyileştikten sonra geri döneceğiz. Türk devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum, bizlere ilaç ve tedavi için yardımcı olduğu için. Türk milletine de bize güzel davrandıklarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İnşallah ileride biz de iyiliğinin karşılığını öderiz"

Saldırıda bir bacağını kaybeden 13 yaşındaki Yusuf Hasan Al-Barawy de o anları hatırlamak bile istemediğini belirterek, Mısır'da gerçekleştirilen ameliyatla bir ayağının kesildiğini, şu an tedavinin Türkiye'de devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de eğitim aldığı okulundan da çok memnun olduğunu dile getiren Al-Barawy, okulunu bitirip inşaat mühendisi olmak istediğini belirtti.

Yusuf Hasan Al-Barawy, "Türk devletine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun, inşallah ileride biz de iyiliğinin karşılığını öderiz." dedi.

İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerinin yasaklanmasını isteyen Al-Barawy, savaşın artık bitmesini ve kardeşleriyle ülkesine dönmeyi arzu ettiğini kaydetti.