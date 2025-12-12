Haberler

Gazze'nin kuzeyinde fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Güncelleme:
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya'da şiddetli fırtına nedeniyle çöken bir binada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay, 3 gün süren fırtına ve yağışlar sonucunda meydana geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, kuzeydeki Cibaliya kentinde daha önce İsrail bombardımanında zarar görmüş bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nın Bir en-Necca bölgesindeki binanın, 3 gündür devam eden şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Bedran ailesine ait binanın enkazından 6 kişinin naaşını çıkardığı aktarıldı.

AA'ya konuşan sağlık alanından bir kaynağa göre, Gazze'de fırtına nedeniyle 10 Aralık Çarşamba gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

