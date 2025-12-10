Haberler

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Fırtına nedeniyle gün içinde 1000'den fazla yardım çağrısı aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde soğuk hava ve şiddetli yağmur, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin çadırlarını sular altında bıraktı. Sivil Savunma Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren 1000'den fazla yardım çağrısı aldıklarını duyurdu. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, fırtına nedeniyle çadırları sular altında kalanlar tarafından gün içinde 1000'den fazla yardım talebi alındığını duyurdu.

Gazze'de soğuk havalarla birlikte süren şiddetli yağmurun cuma akşamına kadar devam etmesi beklenirken, yerinden edilen binlerce Filistinlinin çadırları kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana fırtına nedeniyle çadırları sular altında kalan yerinden edilmiş kişilerden 1000'den fazla yardım çağrısı aldık." dedi.

Basal, Gazze'yi etkileyen soğuk hava ve yağışların yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bölgelerdeki su seviyesini 1 metreden fazla yükselttiğine dikkati çekti.

Gazze'deki hava muhalefetine işaret eden Basal, "Sabahkinden daha şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle önümüzdeki saatler sığınaklarda kalan yerinden edilmiş kişiler için zor geçecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in evini yıktığı Filistinliler için "asgari düzeyde koruma sağlayacak konteyner evler" getirilmesi ve önlemler alınması çağrısında bulunan Basal, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının 2 yıldır soğukta yağmurdan, sıcakta ise güneşten zarar gördüğünü kaydetti.

İsrail'in sıkı ablukası ve temel ihtiyaçların zor bulunmasının yanı sıra kış mevsiminin de gelmesiyle Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, hasarlı çadırlarda son derece zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Çöpe atmak için yerden aldığı kargo poşetinin içinden 60 bin dolar çıktı

Çöpe atmak için yerden aldı, içine bakınca hayatının şokunu yaşadı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Kimsenin aklına gelmeyecek bir yatırım yaptı! Duyanlar hayret ediyor
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
title