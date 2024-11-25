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Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Dalgalarla Suyun İçine Sürüklendi

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İsrail saldırılarından kaçarak deniz kenarına göç eden Filistinlilerin kurduğu çadırlar, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle suya sürüklendi. Kış aylarıyla birlikte hayat mücadelesi daha da zorlaşan siviller, uluslararası yardıma ihtiyaç duyuyor.

- Gazze'de deniz kenarına göç ettirilen Filistinlilerin çadırları denize sürüklendi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail saldırılarından kaçarak deniz kenarına göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin kurdukları çadırlar, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle suya sürüklenerek ciddi hasar gördü.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde kış aylarının gelmesiyle sivillerin mücadelesi daha da zorlaşıyor. Bombardımandan kaçarak hayatta kalma mücadelesi veren ve deniz kenarına göç etmek zorunda kalan Filistinliler, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Belah kentinden güneydeki Han Yunus kentine kadar uzanan kıyı kesimde yerinden edilmiş Filistinlilerin kurduğu çadırlar, bölgeyi vuran dev dalgalarla sürüklendi.

"Dalgalar yüzünden boğulma tehlikesi geçirdik"

Çadırı sürüklenen Filistinli Nevin Saleh, güneydeki Refah kentinden zorla göç ettirildiğini belirterek, "Sığınacak başka bir yer bulamadığımız için burada sahile yerleştik. Dün gece aniden bastıran yağmur ve dalgalar yüzünden boğulma tehlikesi geçirdik. Kızlarım ve ben zor şartlar altında yaşıyoruz. Yiyeceğimiz ya da unumuz yok. Uluslararası kurumlara bize yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Çok acı çekiyoruz ve bu sert soğukta giysimiz yok" dedi.

"Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri Filistinlilere yardım etmeye çağırıyoruz"

Filistin Sivil Savunması tarafından dün yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri çok geç olmadan Gazze Şeridi'ndeki kamplarda yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak için çalışmaya ve onlara yardım etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Dalgalarla Suyun İçine Sürüklendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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