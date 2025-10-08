Gazze'de Filistinliler İlaç ve Gıda Yardımı İçin Gösteri Düzenledi

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplanan Filistinliler, sınır kapılarının ilaç ve gıda maddelerinin girişi için açılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun iki yıldan beri ilaç ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardımların girişine dahi izin vermediği, sıkı ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bölgeye ilaç ulaştırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, sınır kapılarının açılması ve çölyak hastalarının kullandıkları ilaçlar başta olmak üzere Gazze'ye gıda ve ilaçların girmesi talebinde bulundu.

Göstericiler, yeterli gıdanın olmamasına bağlı olarak çocuklar başta olmak üzere yüzlerce hastanın ölümle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Çölyak hastalığına yakalananlarla ilgili "Nur eş-Şems Grubu" temsilcisi Ahmed Sabah, AA'ya yaptığı açıklamada, "Çölyak hastalığına yakalanan vatandaşların durumuyla ilgilenen kimse yok. Bunlar sürekli olarak ilaç ve özel gıdaya ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

Dünya ülkelerinin yanı sıra insan hakları örgütleri ve insani yardım kuruluşlarına seslenen Sabah, "Bu hastalara acıyın, bu çocukların sağlıklı yaşama hakkı olmalı." diye konuştu.

Filistinli Şirin Ali de çölyak hastası 7 yaşında bir çocuğu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Benim çocuğum 5 ay önce bu hastalığa yakalandı. Çocuk sürekli kusma ve yüksek ateşle zayıflıyor. Abluka altındaki Gazze'de ne gıda ne yaşamsal ihtiyaçlarımızı bulabiliyoruz."

Aylardan beri hasta olan çocuğu için bugüne kadar glütensiz yiyecek temin edemediğini belirten Filistinli anne, uluslararası kuruluşların Gazze'deki çölyak hastaları için glütensiz gıdayı sağlamaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 183 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 841 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 588 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 800 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 613'e çıktı, yaralıların sayısı da 19 bin 164 oldu.

İsrail'in "açlığı silah olarak kullandığı" Gazze Şeridi'nde 154 çocuk toplam 460 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.