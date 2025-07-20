Gazze'de Filistinliler, Açlık Protestosu İçin Boş Tencerelerle Eylem Yaptı

İsrail ordusunun, sınır kapılarını kapatarak Gazze'de sistematik olarak aç bıraktığı Filistinliler, seslerini dünyaya duyurabilmek için boş tencerelerle eylem yaptı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında bulunan Ebu Ureyban Okulundaki yerinden edilen Filistinliler, boş tencere ve tavaları alarak okulun bahçesine çıktı. Çoğu çocuk onlarca Filistinli, seslerini bu sefer de boş tencerelere vurarak duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan bir çocuk, sınır kapılarının açılmasını ve Gazze'ye gıda girmesini istediklerini söyledi.

Eyleme katılan kadınlardan biri, Gazzeli çocukların aç olduğuna, kirli sular içtiğine dikkati çekti ve Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesini istedi.

Bir diğer kadın, hem çocuklarının hem de kendisinin aç olduğunu ve bunun için eyleme katıldığını ifade etti. Çocuklarına kuru ekmek yedirdiğini, gece açlıktan uyandıklarını ama karınlarını doyuramadığını anlatan Filistinli kadın, sınır kapılarının açılmasını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğü, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının ise 76'sı çocuk olmak üzere 86'ya yükseldiği belirtilmişti.