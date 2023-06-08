Gazze'de Filistinli kadınlar geri dönüşüm projesiyle atıkları yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürüyor

Abluka altındaki Gazze'de bir grup Filistinli kadın, geri dönüşüm projesiyle ikinci el giysilerin yanı sıra fabrikalardan aldıkları tekstil ve deri parçası gibi çeşitli atıkları işleyerek yeniden kullanılabilir malzemeler üretiyor. Tarım mühendisi İnas el-Gul öncülüğünde başlatılan 'İğne ve Tığ' projesi kapsamında tekstil atıkları girişimci kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Abluka altındaki Gazze'de bir grup Filistinli kadın, geri dönüşüm projesiyle ikinci el giysilerin yanı sıra fabrikalardan aldıkları tekstil ve deri parçası gibi çeşitli atıkları işleyerek yeniden kullanılabilir malzemeler üretiyor.

Tarım mühendisi İnas el-Gul öncülüğünde başlatılan "İğne ve Tığ" projesi kapsamında tekstil atıkları girişimci kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Proje, ağırlıklı olarak fabrikalardan alınan tekstil atıklarının yanı sıra ikinci el giysi, kumaş, deri, ahşap, hasarlı araç lastikleri ve demir gibi malzemelerin geri dönüştürülmesine dayanıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki atölyede aralarında 2 işitme engellinin bulunduğu 5 kadın, 2020'den bu yana, geri dönüşüm projesiyle kumaş ve deri atıklarını işleyerek piyasadaki muadillerine göre daha yüksek kalitede ve düşük maliyetli ürünler üretiyor.

Filistinli girişimci kadınlar atık malzemelerden yeni giysi, çanta, kırlent, puf ve ev gereçleri gibi çeşitli malzemeler ortaya çıkarıyor.

Projenin başlama serüveni

İsrail ablukası altındaki Gazze'de ikamet eden Filistinli mühendis Gul, "İğne ve Tığ" projesini AA muhabirine anlattı.

Kırsal kalkınma alanında uzman Gul, 2020 yılında yaptığı bilimsel araştırmalarda Gazze'deki en fazla atığın, özellikle kırsal bölgelerdeki kumaş ve deri atıkları olduğu sonucuna ulaştığını belirtti.

Girişime öncülük etme hikayesine değinen Gul, ulaştığı sonuçtan hareketle bu malzemelerin geri dönüştürülmesinin önemini halka anlatmak ve bir girişim başlatmak için kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarla eğitim kursları ve toplantılar düzenlediğini dile getirdi.

Gul, neticede Filistinli bir grup kadınla yaklaşık 3 yıl önce başlattıkları "İğne ve Tığ" projesi kapsamında ikinci el kıyafetlerin de arasında olduğu atık tekstil malzemelerini işleyerek, tüketiciye faydalı yeniden kullanılabilir ürünler ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşılan en büyük zorluk: Elektrik krizi

Gazze'deki olumsuz şartlar nedeniyle bölgeye günde yaklaşık 8 saat elektrik verildiğini aktaran Gul, jeneratör kullanamadıklarını ve işte karşılaştıkları en büyük zorluğun bu olduğunu kaydetti.

Gul, ürünlerin atölyeye gelerek yeniden dönüştürülme sürecini şöyle anlattı:

"Önce ikinci el ya da atık malzemeleri ürünün cinsine, rengine, hacmine veya diğer kriterlerine göre tasnif ediyoruz, yıkama ve temizleme işleminin ardından tasarlama, kesme, dikme, süsleme ve nakış gibi işlemlere geçiliyor. Ben işi koordine ediyorum ve işçileri yönlendiriyorum. Asıl işim, ürünleri tasarlamak ve kalıp çıkarmak."

Filistinli mühendis, düşük maliyetle geri dönüştürülmüş ürünlerin piyasadaki muadillerine göre daha ucuz olmasına rağmen yüksek kalitede olduğunu dile getirdi.

Geri dönüşümün faydaları halkın ilgisini çekti

Gul, müşterileri geri dönüşümden elde edilen ürünleri satın alma fikrine ikna etmenin ilk başta zor olduğunu ancak sosyal medya ile bu ürünlere yönelik talebin ciddi şekilde arttığını söyledi.

Toplumda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için çok sayıda etkinlik ve eğitim düzenlediğini belirten Gul, "Geri dönüşüm gelişmiş ülkelerin aksine Gazze'de yaygın bir şey değildi. Kadınlar ilk başta geri dönüşüme ikna olmadı ancak atıklardan elde edebilecekleri ürünleri gördüklerinde bunun önemini anladılar." ifadelerini kullandı.

Kırsal bölgede yaşayan bazı Filistinlilerin şu an ev eşyalarını geri dönüşümden elde ettiğini aktaran Gul, "Bazı kadınlar genellikle çöpe atacakları eski kıyafetlerini bize verirdi ancak şimdi bunları kendileri, evlerinde işe yarayacak eşyalara dönüştürüyorlar." diye konuştu.

Geri dönüşüm projesini genişletme planına değinen Gul, Gazze'nin kırsal bölgelerinde geri dönüşüm kültürünü daha da yaymak için seyyar bir ekip oluşturmak istediğini söyledi.

Bölgede atıkların yakılmasını azaltan proje çevre dostu bir uygulama oldu

Projenin çevreye katkısına dikkati çeken Filistinli girişimci kadın, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nin problemi atıklardan yakma yoluyla kurtulması. Bu durum tüm unsurlarıyla çevre kirliliğine yol açıyor ve insan üzerindeki etkileri uzun vadede hastalıklar yoluyla ortaya çıkıyor. Geri dönüşüm sayesinde bölgede çok fazla olan tekstil ve deri atıklarını yakma işlemi azaldı. Bu, hem canlılar hem de doğa için çevre dostu bir uygulama oldu."

Gul, geri dönüşüm fikrinin Gazze Şeridi'nin tamamında yaygınlaşması durumunda 3 yıl içinde tüm tekstil atıklarının ortadan kalkacağına inandığını sözlerine ekledi.