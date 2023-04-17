Gazze'de 'Filistin Esirler Günü' gösterileri düzenlendi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" münasebetiyle iki gösteri yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" münasebetiyle iki gösteri yaptı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesiyle ilgili çalışmalar yürüten kuruluş ve grupların, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ofisi önünde ve Gazze Limanı'nda düzenlediği gösterilerde, tutukluların serbest bırakılması taleplerini içeren dövizler taşındı.

Filistinli çocuklar da tutukluların isim ve fotoğraflarının olduğu balonlar uçurdu.

AA muhabirine konuşan eylemciler, uluslararası kuruluşlardan sorumluluklarını yerine getirmesini, Filistinli tutukluları İsrail ihlallerinden korumasını talep etti.

Eylemciler, İsrail'in idari tutukluluk ve tıbbi ihmal politikasına da tepki gösterdi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketleri, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine dikkati çekti.

Hamas, hastalar, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere tutukluların hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

İslami Cihad Hareketi ise siyasi, diplomatik kanallar ve medya aracılığıyla tutukluların mücadelesini destekleme çağrısında bulundu.

Hareket ayrıca, ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi de uluslararası toplumdan ihlallere karşı insani, ahlaki, yasal sorumluluğunu üstlenmesini ve sağlık durumu kötüleşen omurilik kanseri Filistinli mahkum Velid Dıkka'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanesinde 37 yılını geçiren omurilik kanseri 60 yaşındaki Filistinli tutuklu Velid Dıkka'nın sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

"Bir İsrail askerini kaçırıp öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Dıkka, 25 Mart 1986'dan bu yana İsrail hapishanesinde bulunuyor. Birkaç davadan toplam 39 yıl hapse mahkum edilen Dıkka, cezaevindeyken üniversite öğrenimini tamamlayarak Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.