Gazze'de evini kaybeden Filistinli kadın, sahiplendiği kedilerini yanından ayırmıyor

İsrail ordusunun 11 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evini kaybeden ve çadırda yaşamak zorunda kalan Filistinli kadın Suhad Ebu Dakka, sahiplendiği kedilerini yanından ayırmıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadırda yaşam mücadelesi veren Ebu Dakka, İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen bakımını üstlendiği Rosa ve Lucy isimli iki kediden vazgeçmiyor.

İsrail'in hayatlarını altüst ettiği yüz binlerce Gazzeli'den biri olan Ebu Dakka, insani şartların dahi trajik bir boyuta ulaştığı Gazze Şeridi'nde tüm imkansızlıklara rağmen hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen kedilerine özenle bakmaya gayret ediyor.

Ebu Dakka, Han Yunus'un Abasan el-Kebira bölgesinde bir çok kez yerinden edildiğini, yanından ayırmadığı Rosa ve Lucy isimli kedilerine de elinden geldiğince iyi bakmaya çalıştığını söyledi.

Kedilerinden Rosa'nın İsrail saldırıları başladıktan sonra doğduğunu söyleyen Ebu Dakka, kedilerin özellikle patlama seslerinden çok korktuklarını belirtti.

Ebu Dakka, yaşadıkları savaş şartlarında kedilerin bakımının oldukça zor olduğunu ifade etti.

İsrail'in işlediği katliamlarla bütün insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına aldığı Gazze'de, Ebu Dakka'nın kedilerine gösterdiği merhamet tüm insanlığa örnek teşkil ediyor.

Gazze'de aylardır İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistinliler, evcil hayvanlarıyla ilgilenmenin onları umutlandırdığını ve "İsrail'in öldürmeye çalıştığı insanlığı canlı tuttuğunu" belirtiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti.