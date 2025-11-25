Gazze'de Esir Takası Kapsamında Yetkili Kuruluşlara Bir Ceset Teslim Edildi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bir esirin cesedinin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kızılhaç'ın verdiği bilgiye göre, ölen esirin tabutu teslim edildi ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu birliklerine getiriliyor." ifadesine yer verildi.

Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürülmesi ve daha sonra ailesine haber verilmesi bekleniyor.

İsrail'in yapacağı otopsinin ardından teslim edilen cesedin esirlerden birine ait olduğu doğrulanırsa, Gazze Şeridi'nde kalan 28 esir cesedinden 26'sı teslim edilmiş, geriye 2 esirin cesedi kalmış olacak.

Bugünkü esir cenazesi teslimine kadar Gazze'de 2 İsrailli bir Taylandlı esirin cesedi kalmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Gazze'de cenazesine ulaştığı bir cesedi teslim edeceğini açıklamıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.