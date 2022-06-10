Gazze'de engelliler için ilk kez salon futbolu turnuvası düzenleniyor (1) - Haberler

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Gazze'de engelliler için ilk kez salon futbolu turnuvası düzenleniyor (1)

AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez düzenlenen salon futbolu turnuvasında 5 ampute takım yarışıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez düzenlenen salon futbolu turnuvasında 5 ampute takım yarışıyor.

Filistin Futbol Federasyonu, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Gazze Belediyesine bağlı Protez Merkezi iş birliğiyle Saad Sayel Salonu'nda düzenlenen turnuva 8 Haziran Çarşamba günü başladı.

Gazze'de bir ilk olma özelliğini taşıyan 5 hafta sürecek turnuva kapsamında her haftada 2 maç oynanacak.

Çimenli ve açık sahaların aksine kapalı mekanda yapılan "futsal" olarak adlandırılan salon futbolu, dar bir alanda oynandığı için yüksek beceri gerektiriyor.

Gazze Şeridi'nde 2019'da İrlanda Ampute Futbol Federasyonunun kurucusu İrlandalı teknik adam tarafından Filistinli çocuklardan bir ampute futbol takımı kurulmasıyla, engelliler bu spora ilgi göstermeye başladı.

AA / Montaser Alsawaf - Güncel

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