Gazze'de Elektrik Krizi: 1,2 Milyar Kilovat-Saat Kayıp

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana geçen sürede yaklaşık 1,2 milyar kilovat-saat elektrik kaybı yaşandı. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, elektrik altyapısına verilen zararın 728 milyon doları aştığını ve binlerce şebeke, trafo ve sayacın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Sabit, "An itibarıyla elektrik santrali neredeyse tamamen hizmet dışı durumda" dedi.

Onarım için net bir zaman çizelgesi bulunmadığından yaşamlarını elektrikten yoksun şekilde sürdürmek zorunda kalan çoğu Gazzeli, mumlara, güneş enerjili lambalara ve geçici yakıt kaynaklarına bağımlı durumda.