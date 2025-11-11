Haberler

Gazze'de Elektrik Krizi: 1,2 Milyar Kilovat-Saat Kayıp

Gazze'de Elektrik Krizi: 1,2 Milyar Kilovat-Saat Kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de elektrik altyapısına verilen zarar 728 milyon doları geçti. Elektrik santrali hizmet dışı ve halk mum ve güneş enerjili lambalara bağımlı.

GAZZE, 11 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana geçen sürede yaklaşık 1,2 milyar kilovat-saat elektrik kaybı yaşandı. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, elektrik altyapısına verilen zararın 728 milyon doları aştığını ve binlerce şebeke, trafo ve sayacın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Sabit, "An itibarıyla elektrik santrali neredeyse tamamen hizmet dışı durumda" dedi.

Onarım için net bir zaman çizelgesi bulunmadığından yaşamlarını elektrikten yoksun şekilde sürdürmek zorunda kalan çoğu Gazzeli, mumlara, güneş enerjili lambalara ve geçici yakıt kaynaklarına bağımlı durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.