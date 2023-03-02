Gazze'de, Depremlerde Hayatını Kaybedenler İçin Mumlar Yakıldı Güncel Haberler GAZZE, 2 Mart (Xinhua) -- Gazze'de Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla depremde hayatını kaybedenler için yakılan mumlar, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) GAZZE, 2 Mart (Xinhua) -- Gazze'de Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla depremde hayatını kaybedenler için yakılan mumlar, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Suriye Gazze Güncel Haberler

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