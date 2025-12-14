Haberler

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hasar gören bir bina çöktü

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nin Cibaliya en-Nezle bölgesindeki bir bina, İsrail saldırıları sonrası olumsuz hava koşullarında çöktü. Olayda yaralanma yaşanmazken, bölgedeki kötü barınma koşulları ve inşaat yıkımları sürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesinde, İsrail saldırılarında ağır hasar gören bir binanın olumsuz hava koşulları nedeniyle çöktüğü bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayip ailesine ait binanın, en-Nezle kavşağı yakınlarında çöktüğünü belirtti.

Basal, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını kaydetti.

Görgü tanıkları, söz konusu binanın 10 Ekim'de ateşkesle sona eren ve iki yıl süren savaş sırasında İsrail saldırılarının hedefi olduğunu aktardı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, özellikle mobil konut eksikliği nedeniyle çok sayıda Filistinlinin, yıkılan ya da ağır hasar gören evlerine ve enkaz alanlarına geri dönmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Filistinliler, ciddi riskler barındırmasına karşın, bombalanmış evlerde kalmanın, kış yağmurlarına ve soğuğa karşı hiçbir koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda yaşamaktan daha az zor olduğunu dile getiriyor.

Söz konusu çökme, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan fırtınanın ardından meydana geldi.

Gazze'deki Filistin Hükümet Medya Ofisi'ne göre, cuma akşamına kadar tamamı daha önce bombalanmış en az 13 bina yıkıldı.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (Euro-Med) göre, bölge, İsrail'in saldırıları boyunca, yaygın konut ve altyapı yıkımını hedef alan bir "kentsel yıkım" politikasına maruz kaldı.

Filistinli yetkililer, alternatif barınma imkanlarının bulunmaması, İsrail'in geçici konut birimleri (konteyner) ile çadırların Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle, halkın harap binalarda yaşamaya mecbur kaldığını vurgulayarak, bu durumun ciddi can güvenliği riskleri taşıdığı uyarısında bulundu.

Gazze'nin farklı bölgelerinde daha önce de bombalanmış ve ağır hasar görmüş birçok binanın çöktüğü, bu olaylarda Filistinlilerin hayatını kaybettiği veya yaralandığı biliniyor.

Ateşkesle, soykırım savaşının sona ermesine rağmen, İsrail'in yardım kamyonlarının Gazze'ye girişine yönelik ağır kısıtlamaları nedeniyle bölgedeki insani koşulların iyileşmediği, bunun da anlaşmanın insani protokolünün ihlali anlamına geldiği ifade ediliyor.

ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazlasının yaralandığı; sivil altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
