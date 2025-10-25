Haberler

Gazze'de Çöken Bina: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in hedef aldığı bir binanın çökmesi sonucu 9 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde meydana geldi.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in daha önce hedef aldığı binanın çökmesi sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail saldırılarında zarar görmüş binanın çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni ile 3 yaralının çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
