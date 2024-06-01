Gazze'de çocukların umudu: Normal hayatlarına dönmek

ÇEKİM TARİHİ: 23 Mayıs 2024

1. Gazze'de çocukların çeşitli görüntüleri

Gazze'de yaşayan Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarına rağmen umutlarını yitirmeyerek kısa süre sonra normal hayatlarına dönmeyi hayal ediyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 36.200'den fazla Filistinliyi öldürdü ve önemli bir kısmı çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 82.000 kişiyi yaraladı.

Birleşmiş Milletler uzmanları Nisan ayında yaptıkları açıklamada, Gazze'deki okulların yüzde 80'den fazlasının hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve en az 625.000 öğrencinin eğitime erişim sağlayamadığını belirtmişti.

"Beyt Hanun'dan Deyr el-Belah'taki bir okula götürüldüm. Yahudilerden, ölümden ve tanklardan kaçtık. Buradaki hayatım da iyi ama evimdeki gibi değil. Bir çadırda 45'ten fazla kişi kalıyor."

"Ölmemek için Sabra'dan kaçmak zorunda kaldık. Umarım savaş biter, Gazze'deki ölümler son bulur ve biz de evlerimize döneriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)