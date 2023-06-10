Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi Düzenlendi

GAZZE, 10 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki onlarca Filistinli sanatçı Perşembe günü Gazze ile İsrail arasındaki gerginlik dolayısıyla bölgedeki çocukların çektiği acıları betimlemek üzere bir sanat sergisine katıldı.

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önündeki Filistinli çocuklar, 8 Haziran 2023.

GAZZE, 10 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki onlarca Filistinli sanatçı Perşembe günü Gazze ile İsrail arasındaki gerginlik dolayısıyla bölgedeki çocukların çektiği acıları betimlemek üzere bir sanat sergisine katıldı.

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önündeki Filistinli çocuklar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önünde oturan Filistinli bir kız çocuğu, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önünde duran Filistinli bir kız çocuğu, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önünde duran Filistinli bir erkek çocuğu, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)