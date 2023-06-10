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Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi Düzenlendi

Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi Düzenlendi

Güncel Haberler

GAZZE, 10 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki onlarca Filistinli sanatçı Perşembe günü Gazze ile İsrail arasındaki gerginlik dolayısıyla bölgedeki çocukların çektiği acıları betimlemek üzere bir sanat sergisine katıldı.

Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi DüzenlendiGazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önündeki Filistinli çocuklar, 8 Haziran 2023.

GAZZE, 10 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki onlarca Filistinli sanatçı Perşembe günü Gazze ile İsrail arasındaki gerginlik dolayısıyla bölgedeki çocukların çektiği acıları betimlemek üzere bir sanat sergisine katıldı.

Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi DüzenlendiGazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önündeki Filistinli çocuklar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi DüzenlendiGazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önünde oturan Filistinli bir kız çocuğu, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi DüzenlendiGazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önünde duran Filistinli bir kız çocuğu, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Çocukların Sıkıntılarına Dikkat Çekmek İçin Resim Sergisi DüzenlendiGazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki bir resim sergisinde bir çizimin önünde duran Filistinli bir erkek çocuğu, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler

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