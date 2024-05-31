Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, insani yardımların ulaşmadığı Gazze'de çocukların "açlıktan öldüğünü" söyledi.

Harris ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İnsani yardımların ulaştırılamadığı Gazze'de çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çeken Harris, 5 yaş altındaki çocukların bütün gün gıdaya ulaşamadığına dikkati çekti.

Harris, "Gazze Şeridi'ne yardımlar ulaşıyor mu? Hayır. Çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

ABD ordusu tarafından Gazze kıyısında inşa edilen yüzer iskelenin kötü hava koşulları nedeniyle çökmesi ve bunun yardım çalışmalarına etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Laerke, bir BM operasyonu olmadığı için bununla ilgili "çok fazla yorum yapmak istemediğini" belirtti. Laerke, Gazze'ye her türlü yolla yardım ulaştırılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Laerke, "Geniş ölçekte ve hızda yardım almanın tek yolu kara geçişleridir. İşte bu noktada sorun yaşıyoruz ve bu kara geçişlerinden daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İşgalci güç olan İsrail'in "yasal sorumluluğu uyarınca" yardım dağıtımını kolaylaştırma yükümlülüğünün sınırda bitmediğini vurgulayan Laerke, "Gelen yardımlar insanlara ulaşmıyor ve bu büyük bir sorun. Gazzeliler, kıtlığı önlemek için çaresizce ihtiyaç duydukları yardım miktarına kesinlikle ulaşamıyor." diye konuştu.

"Uluslararası toplum, İsrail'in kararları üzerinde sahip oldukları her türlü etkiyi kullanmalı"

Laerke, İsrail ordusunun, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü eline geçirmesine ilişkin, askeri adımların insani yardımlara faydasının olmadığını kaydetti.

AA muhabirinin "ABD'nin Gazze'de yardımların ulaştırılması için inşa ettiği yüzer iskele parçalandı ve şu an işlevsiz durumda. Bazı ülkeler halen Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla Gazze'ye yardım ulaştırmayı deniyor. Bu konuda daha önce en etkili yolun kara yolu olduğunu belirtmiştiniz. Sizce de ülkelerin deniz yolunda ısrar etmek yerine Refah dahil sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapması daha etkili olmaz mı?" sorusunu Laerke, şöyle yanıtladı:

"Tüm ülkelerin insani yardımların Gazze'ye tam ve engelsiz erişimi konusunda ısrar etmeleri faydalı ve etkili olacaktır. Bu deniz yoluyla da kara yoluyla da olabilir. Gazze'ye yardım için deniz koridorunun açılmasından önce ülkelerden İsrail'e 'daha fazla sınır kapısı açması için' baskı oluşturmak üzere insani yardım operasyonuna yardımcı olmalarını istedik. Bugüne kadar bunu yapmaya devam ettik. Bu nedenle uluslararası topluma, İsrail'in kararları üzerinde sahip oldukları her türlü etkiyi kullanmaları konusunda kesinlikle çağrıda bulunuyoruz."

Laerke, ülkelerin bu etkilerini kullanmaları halinde karadan çok daha fazla yardım konvoyunun Gazze Şeridi'ne ulaştığını görmeyi umut ettiklerini belirtti.