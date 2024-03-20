- Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, çatışmalardan en fazla etkilenen çocuklar oldu.

Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Çatışmaların gerçekliğini uçurtma uçurarak unutmaya çalışan çocuklar, aileleriyle sığındıkları kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılarak güneydeki Refah kentine sığınan Noha Al-Sherbasi, ailesinin parası tükendiği için gerekli eşyaları alamadıklarını söyledi. Her şeyin çok pahalı olduğunu dile getiren Al-Sherbasi, erkek kardeşinin hala Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olduğunu ve kardeşine un alabilmek için dahi para gönderemediklerini ifade etti.

Baalousha, Gazze'nin kuzeyinde kalan annesini görmek istiyor

Baraa Baalousha adlı bir diğer çocuk ise, Refah'a gelmeden Al-Tawam bölgesinde yaşadıklarını ve eğlenebilmek için uçurtma yaptığını söyledi. 5 ay önce Refah'a geldiklerini dile getiren Baalousha, Gazze'nin kuzeyinde kalan annesini bir kez daha görmek istediğini ifade ederek, "Seni seviyorum ve seni görmek istiyorum anne" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 13 binden fazla çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ve binlerce çocuğun da yaralandığını açıklamıştı.