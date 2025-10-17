Gazze'de Ceset Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altındaki İsrailli esirlerin cesetlerini arama işlemleri devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında şu ana kadar sağ 20 esir ile 10 ceset İsrail tarafına teslim edildi.

Gazze'deki mevcut yıkım ve iş makinesi eksikliği nedeniyle diğer cesetleri bulma işlemi ise güçlükle ilerliyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bugün de buldozerler, enkaz altında İsrailli esirlerin cesetlerini aramaya devam etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, varılan anlaşma kapsamında tüm canlı esirleri ve ulaşılabilen cesetleri teslim ettiklerini belirtmişti.

Açıklamada, diğer cesetlerin bulunması ve çıkarılmasının büyük çaba ve özel ekipman gerektirdiği kaydedilmişti.