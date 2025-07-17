Gazze'de Çatışma: İki İsrail Askere Ağır Yaralar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli gruplarla çıkan çatışmalarda iki İsrail askeri ağır yaralandı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana 893 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli gruplarla çıkan çatışmalarda iki İsrail askeri ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Paraşütçü Tugayı'na bağlı 202. Tabur'dan iki asker, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gece yaşanan çatışmada ağır şekilde yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te saldırıların başlamasından bu yana 893 asker öldü, bunlardan 449'u 27 Ekim'de başlayan kara harekatında yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların ???????başından bu yana 2 bin 803'ü kara çatışmalarında olmak üzere 6 bin 108 asker yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.