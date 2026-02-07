Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 27'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak toplam 72 bin 27'ye ulaştı. Saldırılarda şimdiye kadar 171 bin 651 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 artarak 72 bin 27'ye çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 2 Filistinlinin cenazesi ile 25 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 576 kişinin öldürüldüğü, 1543 kişinin yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, 30 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 174 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 27'ye yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 651 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek