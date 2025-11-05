Haberler

Gazze'de Can Kaybı 68 Bini Aştı: Süreklilik Gösteren Saldırılar

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 68 bin 875'e yükseldi. Ateşkesin ardından bile saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 68 bin 875'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 2 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedeni ve 2 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 609 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 513 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 875'e yaralıların sayısının 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
500
