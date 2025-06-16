Gazze'de Can Kaybı 55 Bin 432'ye Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 55 bin 432'ye ulaştı. Yaralı sayısı ise 128 bin 923'e çıktı. Gazze'deki sağlık durumu kritik.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak, 55 bin 432'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 68 ölü ve 182 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 139 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 16 bin 882 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 432'ye, yaralıların sayısının da 128 bin 923'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 338'e yükseldiği, 2 bin 831 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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