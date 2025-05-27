Gazze'de Can Kaybı 54 Bine Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı 54 Bine Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 54,056'ya yükseldi. Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 54 bin 56'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 901 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 88 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 56'ya, yaralıların sayısının da 123 bin 129'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 1,4 milyar lira destek

İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.