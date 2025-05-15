Gazze'de Can Kaybı 53 Bini Aştı: 54 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Can Kaybı 53 Bini Aştı: 54 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 10'a, yaralı sayısı ise 119 bin 998'e ulaştı. Son 24 saat içinde 77 kişi hayatını kaybetti.

- Gazze'de can kaybı 53 bini aştı

Gazze'de gece boyu düzenlenen saldırılarda 54 can kaybı

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 10'a, yaralı sayısı 119 bin 998'e yükseldi.

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saat içinde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 152 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Böylece İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 876'ya, yaralı sayısının 7 bin 957'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 10'a, yaralı sayısının 119 bin 998'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail gece boyu düzenlediği saldırılarda 54 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği aktarıldı. Can kaybının çoğunun güneydeki Han Yunus'ta, diğerlerinin Beyt Lahya ve Deir el-Balah'ta kayda geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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