Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 475'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 475'e Ulaştı
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanlar sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 475'e, yaralı sayısı ise 121 bin 398'e yükseldi. Son 24 saatte 136 cansız beden hastanelere ulaştı.

- Gazze'de can kaybı 53 bin 475'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 475'e, yaralı sayısı 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 136 cansız bedenin ve 364 yaralının getirildiği, cenazelerden 11'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 3 bin 340 Filistinlinin öldürüldüğünü, 9 bin 357 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 475'e, yaralı sayısının da 121 bin 398'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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