Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 119'a Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 119'a Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 119'a, yaralı sayısı ise 120 bin 214'e yükseldi. Son 24 saatte 108 kişi daha yaşamını yitirdi.

- Gazze'de can kaybı 53 bin 119'a yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 119'a, yaralı sayısı 120 bin 214'e yükseldi.

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saat içinde 108 kişinin hayatını kaybettiği, 216 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Böylece İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 985'e, yaralı sayısının 8 bin 173'e yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 119'a, yaralı sayısının 120 bin 214'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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