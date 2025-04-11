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Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 912'ye Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 912'ye ulaştı. Son 24 saat içinde 23 kişi yaşamını yitirdi, 106 kişi yaralandı.

- Gazze'de can kaybı 50 bin 912'ye yükseldi

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 912'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda yaşamını yitiren 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 542 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 940 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 50 bin 912'ye, yaralı sayısı 115 bin 981'e yükseldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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