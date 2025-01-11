- Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 32 Filistinli hayatını kaybetti. Daha önce bildirilmeyen 499 ölümün de eklenmesiyle toplam can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 463 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 193 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının ise 109 bin 571'e yükseldiği aktarıldı. Daha önce bildirilmeyen 499 ölümün de toplam sayıya eklendiği vurgulandı.