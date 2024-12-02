- Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 423 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44 bin 466'ya, yaralı sayısının da 105 bin 358'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail, 423 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alıyor. Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 466'ya, yaralı sayısının ise 105 bin 358'e yükseldiği bildirildi.