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Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 235'e Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 44 bin 235'e ulaştı. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 24 Filistinli daha hayatını kaybetti.

- Gazze'de can kaybı 44 bin 235'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 44 bin 235'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 416 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardımanda binlerce sivil katlediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybederken, 71 Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 235'e, yaralı sayısının da 104 bin 638'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 235'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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