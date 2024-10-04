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Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 802'ye Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 802'ye, yaralıların sayısı ise 96 bin 844'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

- Gazze'de can kaybı 41 bin 802'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 802'ye, yaralıların sayısı ise 96 bin 844'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 364 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 802'ye, yaralıların sayısının 96 bin 844'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 802'ye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları Güvenlik Politika İsrail Güncel Gazze Dünya

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