Üye Girişi
Haberler

Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralananların sayısı ise 80 bin 293'e yükseldi.

- Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralananların sayısı ise 80 bin 293'e yükseldi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara 231 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 57 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 857'ye, yaralı sayısının da 80 bin 293'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsrail Gazze İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporunda Kurum detayı

Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporunda Kurum detayı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title