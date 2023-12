- Gazze'de can kaybı 18 bin 608'e yükseldi

Çocuk aşıları tükendi

GAZZE ŞERİDİ - Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e, yaralı sayısının 50 bin 594'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybettiği, 499 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e, yaralananların sayısının ise 50 bin 594'e yükseldiğini belirtti. El-Kudra, İsrail askerlerinin günlerce kuşatma altında tutup saldırı gerçekleştirdiği ve baskın yaptığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ndeki çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldığını, bir kısmını sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti. El-Kudra, İsrail askerinin hastanede ateş açtığını, personellerin ve bazı sivillerin yaralandığını aktardı. El Kudra ayrıca, "İsrail güçleri El-Avda Hastanesi'ni kuşatıp hedef alıyor. Hastanedekilere su, gıda ve elektrik sağlamıyor, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engelliyor. İsrail askerlerinin Kamal Adwan Hastanesi'nden sonra burayı da basmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı. El Kudra İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef alarak sağlık hizmetini durdurmayı ve bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçladığını kaydetti. Gazze'nin güneyindeki hastanelerdeki sağlık durumunun kötü olduğunu bir kez daha dile getiren El Kudra, "Tedavi kapasitemizi kaybettik. Güneydeki hastanelere gelen çok sayıda kişi arasından kurtarılabilecek vakalar arasında seçim yapıyoruz. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve uzman ekip desteği sağlanması konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'de çocuklar için gerekli aşıların tamamen tükendiği duyuruldu. Bu durumun çocukların sağlığı üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açacağı, özellikle aşırı kalabalık barınma merkezlerinde kalan yerinden edilmiş siviller arasında hastalıkların yayılmasına neden olacağı aktarıldı. Açıklamada, "Uluslararası kurumları gerekli aşıların tüm bölgelere sağlanması için hızlı bir şekilde harekete etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Salgın hastalıkların yayılması, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz beslenme, içme suyu ve kişisel hijyen eksikliği nedeniyle barınma merkezlerindeki durumun felaket olduğu kaydedildi.