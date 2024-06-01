İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinli Çocuklar Ayakkabısız Dolaşıyor

İsrail'in aylardır yıkıcı saldırıları nedeniyle sığındıkları yerlerden sürekli tehcire maruz bırakılan ve en basit temel ihtiyaçlardan bile yoksun Filistinli çocuklar, hastalıkların bulaşma riskine rağmen giyecek ayakkabı bulamadığı için yalın ayak dolaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü ve yüz binlerce Filistinlinin belki de defalarca zorla yerinden edilmesine neden olan yıkıcı saldırıların dayattığı ağır koşullar yaşamın her aşamasında hissediliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki çadırlarda yaşayan Filistinliler de en basit yaşam ihtiyaçlarından dahi yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

Başta çocuklar olmak üzere çadırlarda yaşayan Filistinliler, yoksunluk içerisinde giyecek ayakkabı bulamadığı için insani yaşam koşullarından uzak bu bölgelerde salgın hastalıklara açık şekilde çıplak ayak dolaşıyor.

Hastalıkların yayılmasındaki artış endişelendiriyor

Çadırların arasında yalın ayak oyun oynayan çocuklar, bulaşıcı hastalıkların yayılma tehlikesinin farkında olmaksızın keyifli vakit geçirmenin yollarını arıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'ne göre, bölgedeki tehcir süreci kaynaklı yaklaşık 20 bin viral hepatit enfeksiyonu vakası tespit edildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına yer verdiği 24 Mayıs'taki açıklamasında, bölgede ishal ve hepatit A dahil bulaşıcı hastalıklara yakalananların sayısının arttığı konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise özellikle atık su arıtma sisteminin çökmesinin ardından zaten ciddi olan kanalizasyon krizinin yaz yaklaştıkça daha da kötüleştiğini belirtti.

Gazze sakinleri 8 aydır sivrisinek ve kemirgenlerin çoğalmasından, atıkların birikmesinden ve kanalizasyon atıklarının sızıntısından ayrıca devam eden İsrail saldırıları gölgesinde enkaz altında çürüyen ve kurtarılamayan cesetlerin oluşturduğu risklerden dolayı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

"Ayakkabılarımı kaybettim"

Beyt Lahiya bölgesindeki çadırlarda yaşayan Filistinli 9 yaşındaki Kamelya Ebu Hadar, AA muhabirine, "Göç ettiğimiz sırada Selahaddin Caddesi'nde ayakkabılarımı kaybettim. Artık ayakkabılarım yok, çıplak ayakla yürüyorum." dedi.

"Babam, Beyt Lahiya'dayken çalışırdı, bize ayakkabı almak için elinden geleni yapardı. Ama artık ne işi var ne de ayakkabı." diyen Ebu Hadar, şunları söyledi:

"Göç ederken yerlerde cansız bedenler, çocuklara ait cesetler gördüm. Gazze Şeridi'nin merkezine vardığımızda ise Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığındım. Kıyafet ve battaniye bulamadığım için ölülere ait kefenlere sarıldım."

Ebu Hadar, Beyt Lahiya'da evlerindeyken ayakkabısının da kıyafetlerinin de olduğunu ancak İsrail bombardımanının evlerini hedef aldığı saldırıda her şeyini kaybettiğini söyledi.

Salgın hastalıkların yayılmasından duyulan endişe

Filistinli anne Nirman Ebu Suud (36) ise yıpranan ayakkabıların yerine yenisini alamadıklarını ifade etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinden Aksa Şehitleri Hastanesi'ne tehcir edildiklerini, ağır insani koşullar altında yaşadıklarını belirten Ebu Suud, yerinden edilme sırasında uzun mesafeleri yürüyerek katettiklerini dile getirdi.

Ebu Suud, hem çocukları hem kendilerinin ayakkabı sıkıntısı çektiklerini, olanların da eski ve yürümeye elverişsiz olduğunu kaydetti.

"Çocuklarım da ben de yalın ayak dolanıyoruz. Yeni bir ayakkabı alacak durumumuz da yok." diyen Ebu Suud, bu durumun sadece kendine has olmadığını, çevrelerinde ayakkabısı olmayan pek çok kişi olduğunu aktardı.

Ebu Suud, İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle bölgeye ayakkabı dahil ürün ve insani yardım girişinin engellendiğine dikkati çekti.

"Ayakkabısız çıplak ayakla dolaşıldığı için bulaşıcı hastalıkların yayılmasından, çocuklarımıza ve bize enfeksiyon bulaşmasından korkuyoruz." diyen Ebu Suud, saldırıların bitmesini, artık huzur ve güven içinde olmayı; ilaç, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesini umduğunu belirtti.

Filistinli baba eski ayakkabıları onarmaya çalışıyor

Filistinli ailenin babası Yusud Ebu Suud (44) da çocuğunun yıpranmış ayakkabılarını çivi ve tellerle onarmaya çalıştığını söyledi.

Ayakkabılar çok az ve fahiş fiyat olduğu için satın alamadığını kaydeden Filistinli baba, çevrede atık ve kanalizasyonun yayılmasına rağmen çocukların yalın ayak dolaştığına dikkati çekti.

Filistinli baba, şunları ifade etti:

"Tehcir edilenler arasında hastalıkların yayılması nedeniyle çıplak ayak dolaşan üç çocuğuma herhangi bir hastalık bulaşmasından korkuyorum. Çıplak ayak yürüdüğüm için ayaklarımda mantar oluştu."

Gazze Şeridi'ndeki durum nedeniyle ilaç bulunamadığını tedavi olamadıklarını ifade eden Ebu Suud, bir çift ayakkabının 90 şekele (yaklaşık 24 dolar) ulaştığını, iş imkanı olmadığı için de alamadıklarını dile getirdi.

Ebu Suud, eski, yıpranmış ayakkabıları çivi ve tel kullanarak onarmaya çalıştığını ancak bunların hızla eskiye döndüğünü ve uzun mesafe yürümeye elverişli olmadığını aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları sonucu 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi ve şu anda ağır insani şartlar altında yaşıyor.