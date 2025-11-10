Gazze'de Çadır Krizi: Kış Gelmeden Acil Yardım İhtiyacı

Ateşkes anlaşmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen İsrail'in yeterli yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde, yağmurdan ve soğuktan koruyamayan yıpranmış çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli acil çadır talebinde bulunuyor.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında sona yaklaşıldı. Bu aşamada saldırıların durması, karşılıklı esir takası, İsrail'in Sarı Hat'a çekilmesi ve günlük yaklaşık 600 yardım tırının Gazze'ye girmesi öngörülüyordu.

Esir takası konusunda bir dereceye kadar ilerleme sağlandı ancak İsrail yardım girişi maddesini büyük oranda ihlal eti. Hal böyle olunca Filistinlilerin başlarını sokacakları çadır ya da konteyner ev gibi "acil çözümler" üretilemedi.

Durumun böyle devam etmesi halinde yaklaşan kışla birlikte insani krizin daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

"Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, çaresizlik içinde yaklaşan kış mevsiminde ne yapacaklarını düşünüyor.

Kamp sakinlerinden Mahmud Debbak, 2 yıl boyunca savaşın bitmesini beklediklerini ama sıkıntılarının bir türlü bitmediğini şu sözlerle anlattı:

"Savaşın bitmesini istiyorduk. Ateşkes oldu ama şimdi de kış geldi. Çadırda çocuklar var, kışı nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Çadırlar insan yaşamına uygun değil, 2 yıldır yıprandı, kullanılamaz hale geldi. Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım. Kışın gelmesini istemeyecek kadar korkuyoruz."

Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) seslenen Debbak, "Savaştan önce evlerimizde mutlu ve onurlu bir hayat sürüyorduk, çalışıyorduk. Bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

"Bu çadırlar yaşamaya elverişli değil"

Cuhr ed-Dik sakinlerinden olup Bureyc'e göç eden Sefa Abdullah Cebr de 2 yıldır yaz kış demeden yaşadıkları çadırların artık kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Cebr, "Ateşkes oldu ama hiç bir ülkeden bir girişim görmedik. Yazın böcekler, sinekler, kışın sağanak yağmur. Bu çadırlar yaşamaya elverişli değil. Savaş bitti ama bizim çilemiz bitmedi. Biz de insanız ve yaşıyoruz. İnsan hakları nerede. UNICEF, BM, Batı ve Arap ülkeleri nerede. Gazze bir felaket bölgesi. Yaşadıklarımızı kelimelerle anlatamayız." diye konuştu.

"Ey dünya neredesiniz? Biraz empati kurun"

7 kızı 2 oğlu olduğunu, bir tanesinin bacağının ampüte edildiğini ve babalarını da kaybettiklerini ifade eden Cebr, çektiği sıkıntıyı ve dünyaya sitemini şöyle dile getirdi:

"Halimi bir tek Allah bilir. Allah'ım bana rızık ver çocuklarımı doyurayım, diye dua ediyorum. Benim çadırım hem zeminden hem de üstünden su alıyor. Yani kışın su içinde kalıyoruz. İstiyorum, ama çadır gelmiyor, sınırlar kapalı diyorlar.

Ey dünya neredesiniz, neden harekete geçmiyorsunuz? Filistin halkı çok zulüm gördü, çok çektik, çocuklarımız bizden çok çekti. Biraz empati kurun."

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İmkanlar elvermediği için kış hazırlıkları yetersiz

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü görevlisi Sami Ebu Sibeyka ise kışa hazırlık çalışmaları konusunda yaşadıkları imkansızlıklara dikkati çekti.

"Çadırlar ne yağmura ne soğuğa dayanıklı. Bizim kış hazırlıklarımız da çok yetersiz çünkü genel olarak Gazze'nin altyapısı tahrip edilmiş durumda." diyen Sibeyka, Sivil Savunma Müdürlüğü olarak önceliklerinin, insanları kış mevsiminde doğabilecek herhangi bir zarardan korumak olduğunu ifade etti.

Su pompaları ve büyük su tanklarında eksiklik yaşadıklarını kaydeden Sibeyka, ilgili tüm kurumlara bu konuda yardım çağrısında bulundu.