Gazze'de Bulaşıcı Hastalık Salgınlarını Önlemek İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı
GAZZE, 10 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri pazar günü, savaş nedeniyle iki yıl boyunca aşılama hizmetlerinin kesintiye uğramasının ardından bulaşıcı hastalık salgınlarını önlemek amacıyla üç yaşın altındaki çocuklara yönelik bir aşılama kampanyası başlattı.
Kaynak: Xinhua / Güncel