Gazze'de Bulaşıcı Hastalık Salgınlarını Önlemek İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı

GAZZE, 10 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri pazar günü, savaş nedeniyle iki yıl boyunca aşılama hizmetlerinin kesintiye uğramasının ardından bulaşıcı hastalık salgınlarını önlemek amacıyla üç yaşın altındaki çocuklara yönelik bir aşılama kampanyası başlattı.